В Киеве у магазина "Рошен" появился билборд об ответственности Гройсмана. Фото
В Киеве начали появляться билборды с надписью "Лидерство - это ответственность", подписанные фамилией премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Также на рекламных щитах указан адрес сайта общественного объединения под названием "Українська стратегія".
Стоит отметить, что снимок был сделан на Голосеевском проспекте в Киеве. Недалеко от этого места находится один из магазинов сети президента Петра Порошенко "Рошен".
Ранее "Страна" писала о том, что за последнее время премьер заметно похудел и активно готовится к парламентским выборам. Как оказалось, политик практикует интервальное голодание и за последний год скинул более 20 килограммов.
При этом сообщалось, что Гройсман создает собственную партию и идет на с ней на парламентские выборы.
Также мы писали, что Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу в офисе "Квартала".