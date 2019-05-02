В Киеве начали появляться билборды с надписью "Лидерство - это ответственность", подписанные фамилией премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Также на рекламных щитах указан адрес сайта общественного объединения под названием "Українська стратегія".

Стоит отметить, что снимок был сделан на Голосеевском проспекте в Киеве. Недалеко от этого места находится один из магазинов сети президента Петра Порошенко "Рошен".

Ранее "Страна" писала о том, что за последнее время премьер заметно похудел и активно готовится к парламентским выборам. Как оказалось, политик практикует интервальное голодание и за последний год скинул более 20 килограммов.

При этом сообщалось, что Гройсман создает собственную партию и идет на с ней на парламентские выборы.

Также мы писали, что Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу в офисе "Квартала".