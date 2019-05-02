Вечером в четверг около тысячи националистов из праворадикальных организаций устроили факельное шествие на улицах Одессы во время "Марша украинского порядка" в пятую годовщину событий 2 мая 2014 года.

Видео происходящего публикуют местные СМИ в YouTube.

Видео: YouTube/ТАЙМЕР Одесса

Одетые в камуфляж молодые люди прошлись по центральным улицам города и оставили на Греческой площади лампады в форме украинского герба. Также они провели молебен по погибшим участникам Евромайдана и силовой операции в Донбассе.

Отметим, что в Одессе сегодня чествуют погибших от рук националистов антимайдановцев на Куликовом поле. Событиям 2 мая 2014 года сегодня исполнилось пять лет.

Шествие началось сегодня днем. Участники марша прошлись рядами по центру Одессы. Для этого полиция перекрыла движение по нескольким улицам. Шествующие скандировали: "Слава нации, смерть ворогам, Украина понад усе и Слава Украине - героям слава".

Видео: YouTube/Видео Новости Одессы

Напомним, сегодня исполняется пять лет одной из самых страшных трагедий в истории современной Украины. 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов в ходе провокаций, которые повлекли за собой беспорядки и пожар, погибли 49 человек. Около 200 человек были ранены. Точку в расследовании так и не поставили.

В этот день одесситы и гости города традиционно чтят память жертв трагедии.

Ранее сообщалось, что одесский активист Ганул показал, как ест шашлыки у Куликова поля, где сгорели заживо 42 человека.

Также мы писали, что в Одессе начались стычки. На Куликово поле зашли 40 человек с красными шариками.