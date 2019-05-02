Во Львове выясняют причину отравления 57 бойцов Национальной гвардии. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Уточняется, что первые больные - контрактники и срочники - в состоянии средней тяжести начали поступать в военный госпиталь сразу после Пасхи. Отмечается, что у всех пострадавших были симптомы пищевого отравления. Обедали солдаты как в столовой воинской части, так и привезенными из дома продуктами. Врачи уверяют, что сейчас состояние всех больных удовлетворительное. Однако пообщаться с ними съемочной группе не удалось – в инфекционное отделение никого не пускают.

Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту небрежного отношения к военной службе. Что стало причиной отравления, должно стать известно на днях после лабораторных заключений.

"Ели все по-разному, часть большая, поступили только 57 человек. Часть была в нарядах на охране, в часть приезжали родители, там и торты, и колбасы были, все было. Найти одну причину практически не удалось", - прокомментировал ситуацию врач-инфекционист военного госпиталя Нацгвардии Михаил Венгрен.

Ранее "Страна" писала о том, что во Львове пятеро детсадовцев попали в больницу с пищевыми отравлениями.

Также мы сообщали, что прокуратура сообщила, чем отравились десятки школьников в Черкассах.