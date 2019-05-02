Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что война на Донбассе является гражданским конфликтом.

Об этом он сообщил в интервью программе Bihus.Info, отметив, что Майдан в 2013-14 годах нанес вред Украине.

"Майдан – это плохо. Потому что власть Януковича довела до Майдана, а революция — это всегда плохо. Минус Крым, минус Донбасс, минус 13 миллионов (людей в стране)", – сказал Коломойский, добавив, что в этом виноваты "Янукович, Россия, революция, взаимная ненависть и гражданский конфликт".

"(На Донбассе) гражданский конфликт. Можно сказать, и гражданская война. Просто война более глобальна, а это – гражданский конфликт", – заявил он.

Как отметил олигарх, на Донбассе "воюют украинцы с украинцами", но конфликт "спровоцировала и организовала Россия".

Также Коломойский подчеркнул, что Кремль поддерживает "Л/ДНР", и если бы не его участие, то конфликт давно был бы урегулирован.

Ранее сообщалось, что Коломойский рассказал, как они с Аваковым болели за Зеленского.

Также мы писали, что Коломойский заявил, что готов стать консультантом Зеленского.