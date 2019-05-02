В течение праздничных выходных на дорогах Украины погибли 55 человек. Такие цифры озвучили в Нацполиции, говорится в сюжете ТСН.

Еще 255 человек были травмированы в ДТП. В целом с 26 апреля до 1 мая правоохранители зафиксировали 3600 аварий - это почти столько, сколько произошло за три месяца с начала года.

Особенностью этого периода и высокой аварийности стало то, что более 2000 ДТП совершили нетрезвые водители. К примеру, на днях в Киеве пьяный на Mercedes разбил сразу 7 машин на парковке, когда вылетел с проспекта на большой скорости.

Напомним, пьяный мужчина ударил ножом полицейского, который остановил его на Лесном проспекте Киева.

Также мы сообщали, что в полиции сообщили, сколько украинских водителей ездили пьяными на Пасху.