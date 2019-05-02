Дефицит бюджета, по итогам первого квартала, составил 26,2 миллиарда гривень, что на 27% выше, чем годом ранее. По состоянию на начало апреля показатели дефицита госбюджета превысили прогнозируемые показатели на 0,9%. Об этом сообщает Минфин.

Сообщается, что за первые четыре месяца 2019 года в госбюджет поступило 322,566 миллиарда гривень доходов, что на 4,8% (16,125 миллиарда гривень) ниже планового показателя на этот период.

В первом квартале Минфин привлек 115,3 миллиарда гривень заимствований, что в два раза выше показателя годом ранее. За этот же период Минфин выплатил 94,3 миллиарда гривень долгов.

Напомним, госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 триллиона гривен, расходы - 1,112 триллиона гривен, предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин обязал госпредприятия перечислять в бюджет 90% прибыли.

Также мы сообщали, что план госбюджета за первый квартал не выполнен на 35 млрд гривен.