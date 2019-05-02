В Хозяйственном суде Киева подтвердили информацию о том, что олигарх Игорь Коломойский, который в данный момент живет в Израиле, подал пять новых исков к Нацбанку и Приватбанку, передает Радио Свобода.

Как сообщается, Коломойский оспаривает пять кредитных договоров, а также свое поручительство за ними. Подготовительные заседания по делам назначены на 10 мая, 16 мая, 22 мая (два заседания) и 23 мая.

Напомним, в конце 2016 года украинские правительство по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации этой крупнейшей на украинском рынке финучреждения.

После этого банк стал государственной собственностью, а на его докапитализацию Украина потратила более 155 млрд гривен. Как заявили в НБУ, к национализации Приватбанка нанесли ущерб минимум на 5,5 миллиардов долларов.

18 апреля этого года Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка. На следующий день этот суд отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года, который определил перечень связанных с банком физических и юридических лиц.

20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка на сумму в 9,2 миллиарда гривен, полученных до его национализации.