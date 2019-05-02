Начиная с 6-го мая американский кабельный канал HBO представит мини-сериал "Чернобыль", который основан на событиях трагедии 1986 года, сообщает Голос Америки.

Отмечается, что сценарий 5-ти серийного сериала написал Крейг Мезин. Бюджет продюсеры держат в секрете, однако известно, что съемки финансировали две крупные телекомпании – американская HBO и британская Sky. О дороговизне проекта свидетельствуют масштабные декорации реактора, привлечение к работе экспертов из 14 стран мира и известный актерский состав.

По словам сценариста в здании ООН, это фильм о войне с правдой. О том, какую цену приходится платить, если правду игнорировать.

"Сейчас эта история даже важнее для всех, потому что сейчас идет глобальная война с правдой. История Чернобыля - это история того, что происходит, когда мы обманываем, когда игнорируем правду; когда власть делает вид, что правда не является правдивой. Но правда - это правда, и рано или поздно мы заплатим. Заплатят не те, кто при власти, а обычные люди", - рассказал в эксклюзивном интервью "Голосу Америки" сценарист и продюсер фильма "Чернобыль" Крейг Мейзин.

Сообщается, что идея экранизировать историю о Чернобыле появилась у Мейзина почти 5 лет назад. Об этом рассказала исполнительный продюсер Джейн Фетерстоун.

"Крейг хотел исследовать Чернобыльскую катастрофу. Не просто рассказать о факте самого взрыва, а исследовать со дня взрыва до расследования обстоятельств аварии через два года, - чтобы показать и операцию очистки реактора, и ложь о причине взрыва", - отметила продюсер.

Для съемочной группы было важно показать, что Чернобыль был глобальной проблемой, и тысячи людей, которые работали над ликвидацией катастрофы, на самом деле спасли Европу от радиоактивного загрязнения.

Джейн Фетерстоун вспоминает, что после Чернобыльской аварии Европа была очень близко к полной катастрофе. "И лишь жертвой многих людей удалось это остановить. Это привлечение шахтеров, а также людей, которые очищали крышу реактора, людей, которые смогли удержать радиацию. Конечно, она все равно распространилась на очень большое расстояние, но ее в значительной степени умерили, и она не накрыла всю Европу, - сказала она.

"Вся Европа и весь мир в долгу перед теми ликвидаторами", - отмечает Крейг Мейзин.

"Я хотел показать всем невероятный дух, мужество и волю людей, которые бросились на открытый ядерный реактор. Они столкнулись с ним лицом к лицу. Они летали над ним, плавали под ним, рыли тоннели внутрь него. Многие из них отдали свою жизнь ради других".

Сценарий сериала основан на реальных событиях и человеческих историях в течение двух лет после аварии.

Продюсер Джейн Фетерстоун рассказывает: "Крейг исследовал тему чрезвычайно тщательно. Конечно, ему пришлось добавить диалоги и некоторые события, чтобы сделать фильм. Но факты абсолютно аутентичные: костюмы, сюжет, реквизиты, дизайн настолько правдивы, насколько это было возможно воспроизвести".

При этом, сохранить правдивость истории было особенно важной миссией для сценариста Мейзина.

"Мы надеемся, что люди из Украины, из Беларуси, когда будут смотреть этот сериал, почувствуют, что их увидели: одежда, прически, обувь, традиции, культура - что все было правильно. Так мы проявляем уважение. Надеюсь, когда они посмотрят этот фильм, они почувствуют огромную гордость за себя и роль, которую они сыграли в истории", - объясняет автор сценария.

Роль советского чиновника Бориса Щербина сыграл известный скандинавский актер Стеллан Скарсґарт. Валерия Легасова, который возглавлял государственную комиссию по ликвидации на АЭС - британец Джаред Харрис, а его коллега Эмили Уотсон - в роли физика-ядерщика, что пытается установить причины взрыва.

"Я очень рада принять участие в этом проекте. Это то, ради чего становятся актерами. Это был отличный опыт", - сказала в интервью актриса Эмили Уотсон.

Снимали сериал в Литве и Украине, в частности в Припяти и в Киеве. Одним из самых больших вызовов перед съемочной группой стало воспроизведение макетов ядерного реактора.

"Съемки всего сериала – это был большой вызов. Мы должны были воссоздать реактор до взрыва и после взрыва, и это масштабная вещь", - делится опытом продюсер Ферерстоун.

Отмечается, что сценарист Крейг Мейзин имеет украинское происхождение. По его словам, это помогло ему почувствовать глубину трагедии.

"Я хочу, чтобы каждый, кто увидит этот фильм, действительно подумал о том, как функционирует мир. И чтобы зритель спрашивал себя, чего стоит то, чтобы просто плыть по течению и игнорировать вещи, которые могут быть неудобными или о которых вы не хотите думать. Вот об этом Чернобыль", - отметил Крейг Мейзин.

"Я хочу, чтобы они знали, да, это будет больно, но я хочу, чтобы они почувствовали эту связь и эти переживания, которое имели их отцы и матери, их братья и сестры, И все люди, которые там до сих пор живут", - добавил он.

По данным канала НВО, сериал будет транслироваться в Америке, Европе и Азии.

Видео: YouTube/НВО

Ранее сообщалось, что канал НВО показал первые кадры из сериала "Чернобыль" с Эмили Уотсон и Джаредом Харрисом.

Также мы писали, что каналы HBO и Sky снимут сериал о Чернобыле со Стелланом Скарсгардом и Эмили Уотсон.