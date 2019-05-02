Услуга сохранения номера при смене оператора работает в штатном режиме, сообщил исполнительный директор Украинского государственного центра радиочастот Вадим Гулько, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, по состоянию на 12:00 было обработано 455 заявок на перенос номера.

Тем временем мобильные операторы подтверждают, что заявки уже поступают. В частности, Lifecell сообщил о нескольких сотнях заявок на переход в их сети. В "Vodafone Украина" проинформировали о наличии заявок от абонентов как на переход, так и на выход из их сетей. В пресс-службе "Киевстара" соответствующих данных пока не назвали.

С 1 мая клиенты украинских мобильных операторов могут обратиться к другому мобильному оператору с заявлением о желании перейти к нему на обслуживание, сохранив свой нынешний номер. Процедура переноса происходит в рабочие дни. Для этого нужно обратиться в фирменный магазин данного оператора.

Отметим, что за границей такая услуга доступна давно. В Украине соответствующий закон был принят еще в 2010 году, но включение услуги постоянно откладывали.

Ранее "Страна" писала о том, что правительство хочет ограничить мобильную связь в Украине во время военного положения.

Также мы сообщали, что в прошлом году украинцы потратили на мобильные устройства и смартфоны рекордную сумму.