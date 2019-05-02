Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины - "общая победа" его и министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом он сообщила в интервью Bihus.info.

Отвечая на вопрос, поздравлял ли Аваков Зеленского с победой олигарх ответил: "Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа".

Денис Бигус поинтересовался, давно ли продолжается это "партнерство в контексте выборов".

"У нас нет партнерства по поводу выбора Зеленского, у нас есть фан-клуб Зеленского. Мы болеем за Зеленского. Мы и за Юлю (Юлии Тимошенко, - ред.) болели вместе. Мы болели против Пети (Петра Порошенко, - ред.)", - ответил Коломойский.

На вопрос, с какого момента Аваков начал "болеть против Пети", олигарх ответил: "Не хочу за него говорить, но я бы, если бы у меня спросили, когда у него произошел "необратимый процесс", когда Петя "перешел Рубикон", то это когда по поводу сына история была ("дело рюкзаков Авакова", - ред.)

При этом Коломойский назвал "дело рюкзаков Авакова" "надуманной историей".

Ранее сообщалось, что Коломойский против уголовного дела по Порошенко после выборов, но хочет разобраться с его окружением.

Также мы писали, что Зеленский рассказал, отдадут ли Коломойскому два миллиарда за Приватбанк.