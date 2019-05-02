В Министерстве аграрной политики и продовольствия утвердили перечень приоритетных географических указаний, над регистрацией которых будет работать проект "Географические указания в Украине". Об этом сообщает Евроинтеграционный портал.

Украина обязалась отказаться от использования защищенных географических указаний для продуктов отечественного производства до 2026 года. Это предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС.

Первыми украинскими продуктами с географическими указаниями (представлены рабочие названия) будут:

вино - защищенное название происхождения "Шабский";

вино - защищенное название происхождения "Ялпуг»;

сыр - защищенное название происхождения "Гуцульская овечья брынза";

арбуз - защищенное название происхождения "Херсонский арбуз";

черешня - защищенное название происхождения "Мелитопольская черешня";

мед - защищенное географическое указание "Карпатский мед";

вино - защищенное географическое указание "Закарпатье";

вино - защищенное географическое указание "Белгород-Днестровский".

Как уточняется, "Географические указания в Украине" - финансируемый Европейским Союзом проект, который призван помочь Украине разработать систему обозначения товаров со свойствами и репутацией, обусловленные преимущественно местом происхождения.

Напомним, украинские виноделы озаботились поиском новых наименований для винодельческой продукции, поскольку, согласно соглашению об Ассоциации с ЕС, наши производители должны за ближайшие семь лет отказаться от использования названий, которые защищены в Евросоюзе как географические.

Также мы сообщали, что на прилавках Украины больше не будет отечественного шампанского и коньяка.