Евросоюз разрешил Украине называть черешню мелитопольской, а мед - карпатским. Полный список названий
В Министерстве аграрной политики и продовольствия утвердили перечень приоритетных географических указаний, над регистрацией которых будет работать проект "Географические указания в Украине". Об этом сообщает Евроинтеграционный портал.
Украина обязалась отказаться от использования защищенных географических указаний для продуктов отечественного производства до 2026 года. Это предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС.
Первыми украинскими продуктами с географическими указаниями (представлены рабочие названия) будут:
- вино - защищенное название происхождения "Шабский";
- вино - защищенное название происхождения "Ялпуг»;
- сыр - защищенное название происхождения "Гуцульская овечья брынза";
- арбуз - защищенное название происхождения "Херсонский арбуз";
- черешня - защищенное название происхождения "Мелитопольская черешня";
- мед - защищенное географическое указание "Карпатский мед";
- вино - защищенное географическое указание "Закарпатье";
- вино - защищенное географическое указание "Белгород-Днестровский".
Как уточняется, "Географические указания в Украине" - финансируемый Европейским Союзом проект, который призван помочь Украине разработать систему обозначения товаров со свойствами и репутацией, обусловленные преимущественно местом происхождения.
Напомним, украинские виноделы озаботились поиском новых наименований для винодельческой продукции, поскольку, согласно соглашению об Ассоциации с ЕС, наши производители должны за ближайшие семь лет отказаться от использования названий, которые защищены в Евросоюзе как географические.
Также мы сообщали, что на прилавках Украины больше не будет отечественного шампанского и коньяка.