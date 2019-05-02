Народный депутат Украины от "Радикальной партии Ляшко" Игорь Мосийчук поздравил украинцев с годовщиной трагедии в одесском Доме профсоюзов, в ходе которой погибли 42 человека.

Соответствующий пост размещен на странице депутата в соцсети Facebook.

"Пять лет назад в Одессе подавлен сепаратистский мятеж! С Днем Победы! Вечная память, погибшим украинцам!", - написал Мосийчук в посте.

Скриншот: Facebook/Ігор Мосійчук

Напомним, сегодня исполняется пять лет одной из самых страшных трагедий в истории современной Украины.

2 мая 2014 года в Доме профсоюзов Одессы в ходе провокаций, которые повлекли за собой беспорядки и пожар, погибли 49 человек. Около 200 человек были ранены. Точку в расследовании так и не поставили.

Ранее мы писали, что националисты отмечают годовщину Одесской трагедии победным маршем.

Также сообщалось, что 2 мая в Одессе начались стычки после того, как на Куликово поле зашли 40 человек с красными шариками.