"С Днем Победы!". Нардеп Мосийчук написал циничный пост о трагедии в Одессе
Народный депутат Украины от "Радикальной партии Ляшко" Игорь Мосийчук поздравил украинцев с годовщиной трагедии в одесском Доме профсоюзов, в ходе которой погибли 42 человека.
Соответствующий пост размещен на странице депутата в соцсети Facebook.
"Пять лет назад в Одессе подавлен сепаратистский мятеж! С Днем Победы! Вечная память, погибшим украинцам!", - написал Мосийчук в посте.
Скриншот: Facebook/Ігор Мосійчук
Напомним, сегодня исполняется пять лет одной из самых страшных трагедий в истории современной Украины.
2 мая 2014 года в Доме профсоюзов Одессы в ходе провокаций, которые повлекли за собой беспорядки и пожар, погибли 49 человек. Около 200 человек были ранены. Точку в расследовании так и не поставили.
Ранее мы писали, что националисты отмечают годовщину Одесской трагедии победным маршем.
Также сообщалось, что 2 мая в Одессе начались стычки после того, как на Куликово поле зашли 40 человек с красными шариками.