Суд отпустил одного из главных фигурантов дела Гандзюк - Игоря Павловского
Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения Игорю Павловскому, которому вменяют организацию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Содержание под стражей ему поменяли на домашний арест с ношением электронного браслета. Об этом изданию Insider рассказали в Генпрокуратуре.
Судебное заседание состоялось в пятницу, при этом его никто не анонсировал. Ходатайство об изменении меры пресечения подавала прокуратура.
"В пятницу Шевченковский райсуд по ходатайству прокуроров изменил меру пресечения Игорю Павловскому на домашний арест с ношением электронного браслета", - сказал источник в ГПУ.
Информацию подтвердил активист Маси Найем:
"Одного из подозреваемых в убийстве Кати Гандзюк выпустили из СИЗО. Этим подозреваемым является Игорь Павловский.
Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет.
Это все произошло за последние два дня. У меня ощущение, что дело пытаются похоронить.
Возможно я ошибаюсь, но где тогда хоть какая-то коммуникация от ГПУ?
Когда абсолютно ничего не происходит - сам Генеральный прокурор выходит и разглашает больше чем надо, наговаривая себе на уголовное дело.
Когда отпускают подозреваемого, который является носителем очень важной информации - тогда сплошное молчание!
Если с И. Павловским что-то случится - это будет исключительно при молчаливом согласии СБУ и ГПУ".
Отметим, что Павловский - это бывший помощник депутата БПП Николая Паламарчука, которого в СМИ называют одним из "смотрящих" за силовыми структурами в Херсонской области от власти.
Кстати, на днях главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сменили подозрение по делу Гандзюк на более мягкое.