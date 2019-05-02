Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения Игорю Павловскому, которому вменяют организацию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Содержание под стражей ему поменяли на домашний арест с ношением электронного браслета. Об этом изданию Insider рассказали в Генпрокуратуре.

Судебное заседание состоялось в пятницу, при этом его никто не анонсировал. Ходатайство об изменении меры пресечения подавала прокуратура.

"В пятницу Шевченковский райсуд по ходатайству прокуроров изменил меру пресечения Игорю Павловскому на домашний арест с ношением электронного браслета", - сказал источник в ГПУ.

Информацию подтвердил активист Маси Найем:

"Одного из подозреваемых в убийстве Кати Гандзюк выпустили из СИЗО. Этим подозреваемым является Игорь Павловский.

Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет.

Это все произошло за последние два дня. У меня ощущение, что дело пытаются похоронить.

Возможно я ошибаюсь, но где тогда хоть какая-то коммуникация от ГПУ?

Когда абсолютно ничего не происходит - сам Генеральный прокурор выходит и разглашает больше чем надо, наговаривая себе на уголовное дело.

Когда отпускают подозреваемого, который является носителем очень важной информации - тогда сплошное молчание!

Если с И. Павловским что-то случится - это будет исключительно при молчаливом согласии СБУ и ГПУ".

Отметим, что Павловский - это бывший помощник депутата БПП Николая Паламарчука, которого в СМИ называют одним из "смотрящих" за силовыми структурами в Херсонской области от власти.

Кстати, на днях главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сменили подозрение по делу Гандзюк на более мягкое.