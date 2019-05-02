Смертельное ДТП произошло в Киеве на проспекте Степана Бандеры, возле станции метро "Почайна". Как сообщается на странице "Киев оперативный" в соцсети, под колеса грузовика Foton попал велосипедист. Уточняется, что оба участника движения ехали в одном направлении - в сторону Северного моста.

По словам водителя грузовика, он пытался объехать велосипедиста, который двигался в правой полосе, а потом услышал звук столкновения (наезда).

От полученных травм мужчина скончался на месте. Приехавшим на место ДТП медикам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть.

Фото: facebook.com

Напомним, 14 марта под зданием КГГА активисты требовали у городских властей улучшения условий для велосипедистов: ограничить скорость передвижения по городу до 50 километров в час и все-таки начать тендеры на строительство семи веломаршрутов по Киеву.

Ранее "Страна" писала о том, что в Краматорске военнослужащий погиб в ДТП с маршруткой.

Также мы сообщали, что в Ивано-Франковской в ДТП погибла патрульная, ее ребенок в реанимации.