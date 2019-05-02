В Печерском районном суде Кеива продлили до 16 июня арест бывшему бойцу подразделения спецназа "Омега", снайперу Дмитрию Хмеля. Об этом говорится в материалах суда.

Также сообщается, что срок расследования дела Хмеля был продлен до 30 августа.

В суде приняли ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения, так как скоро должны завершиться еще 6 экспертиз, в том числе снайперских винтовок служащих "Омеги".

Защита Хмеля пыталась апеллировать к тому, что он принимал участи в АТО, согласился отдать свой загранпаспорт, имеет проблемы со здоровьем и содержит несовершеннолетнего ребенка. Однако суд отмел приведенные адвокатом аргументы и продлил содержание под стражей до 15 июня.

Как сообщалось, в конце октября правоохранители задержали служившего в спецназе "Омега" Нацгвардии во время Евромайдана Дмитрия Хмеля. Задержанный подозревается в убийстве активиста, театрального режиссера Александра Храпаченко на ул. Институтской 20 февраля 2014 года.

Следствием установлено, что 20 февраля 2014 года командующий Внутренними войсками Станислав Шуляк направил на ул. Институтскую группу снайперов "Омега" в помощь спецроте "Беркут", которая расстреливала активистов Евромайдана. Снайперы "Омеги" были на территории клуба Кабинета министров.

В 11:28, по данным прокуратуры, снайпер Хмель выстрелил из своей снайперской винтовки в безоружного митингующего за баррикадой и убил его.

Ранее сообщалось, что через 5 лет виновные в избиении сотен журналистов на Евромайдане остаются безнаказанными.

Также мы писали, что в ООН насчитали лишь троих наказанных за преступления против Евромайдана.