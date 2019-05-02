"Миграционная служба ЛНР" начнет принимать заявления жителей региона на получение российского гражданства с 6 мая. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

"Прием заявлений от граждан будет осуществляться с 6 мая 2019 года в управлении миграционной службы МВД ЛНР",- рассказал представитель пресс-службы.

Агентство приводит результаты опроса, проведенного среди населения "ЛНР" и "ДНР", согласно которому 86% респондентов хотели бы получить гражданство России.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донбасса смогут получать российские паспорта по упрощенной схеме.

Ранее "Страна" писала о том, что в МИД Украины требуют остановить "паспортную агрессию" России и хотят новых санкций.

Также мы сообщали, что Путин упростил украинцам получение паспортов РФ.