В Одессе националисты проводят свой "Марш украинского порядка". Об этом сообщает собственный корреспондент "Страны" с места событий.

Сообщается, что в шествии, которое началось от памятника Тарасу Шевченко в одноименном парке, принимают участие около тысячи молодых парней. Основной контингент одет в куртки с надписью "Национальные дружины".

Шествующие скандируют: "Слава нации, смерть ворогам, Украина понад усе и Слава Украине - героям слава".

Участники марша идут плотными рядами по центральным улицам Одессы. Для этого полиция перекрыла движение по нескольким улицам.

Напомним, сегодня исполняется пять лет одной из самых страшных трагедий в истории современной Украины. 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов в ходе провокаций, которые повлекли за собой беспорядки и пожар, погибли 49 человек. Около 200 человек были ранены. Точку в расследовании так и не поставили.

В этот день одесситы и гости города традиционно чтят память жертв трагедии.

Ранее сообщалось, что в Одессе начались стычки, когда на Куликово поле зашли 40 человек с красными шариками.

Также мы писали, что одесский активист Ганул показал, как ест шашлыки у Куликова поля, где сгорели заживо 42 человека.