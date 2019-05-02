Бразилец Рафаэль Лусварги, который воевал за сепаратистов на Востоке Украины, получил 13 лет заключения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Приговор огласил Павлоградский межрайонный суд Днепропетровской области. У Лусварги также конфисковали имущество.

Напомним, что бразильца уже приговаривали к 13 годам заключения в 2017 году. Но Апелляционный суд отменил это решение.

25 января 2017 года Печерский районный суд Киева приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации.

В августе прошлого года Апелляционный суд Киева назначил новое рассмотрение дела Лусварги из-за существенных нарушений во время рассмотрения дела в первой инстанции. В декабре бразильца выпустили под личное обязательство.

Но в начале мая 2018 года радикалы из С14 схватили Лусварги на территории мужского Свято-Покровского Голосеевского монастыря УПЦ МП и привели его в СБУ. В спецслужбе признали, что Лусварги находится на свободе, потому что ожидает решения суда, находясь под личным обязательством.

7 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области взял гражданина Бразилии под стражу на 60 суток и с тех пор продлевал арест.

СБУ впервые задержала Лусварги, выманив его с территории Бразилии обещанием работы в Киеве. Его взяли прямо в аэропорту "Борисполь".

Что известно о Лусварги - можно прочитать в материале "Страны" "Нас называли обезьянами".