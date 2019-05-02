Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал, что при его президентстве отношения с предпринимателями будут прозрачнымит и лишенными "кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей".

Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня на его странице в соцсети Facebook.

"Поэтому официально приглашаю представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу - уже в ближайшие дни. Расставим все точки над "и". Пора всем работать на страну по прозрачным правилам", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Отметим, что это будет уже вторая встреча Зе с бизнесменами. На первой, которая состоялась еще накануне первого тура выборов, он пообещал, что будет, в отличие от Голобородько, сотрудничать с МВФ.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский обсудил возвращение Донбасса с шейхом и муфтиями.

Также мы сообщали, что военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса без войны.