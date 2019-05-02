В течение первых трех месяцев 2019 года мировые центробанки закупили 145,5 тонн золота, что больше на 68%, чем за этот же период в прошлом году. Кроме того, за последние 6 лет - это рекорд и спрос будет только расти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).

Отмечается, что больше всех золота купили в России, которая планирует так снизить уровень своей зависимости от американского доллара, если Штаты решат еще сильнее расширить санкции.

Кроме того, свои запасы существенно пополнил и китайский центробанк по схожей с РФ причиной, поскольку обе страны все больше дифференцируют свои активы, постепенно отказываясь от американской валюты.

Помимо России и Китая, золото начали активно скупать в Турции, Казахстане и Эквадоре. Последний в первый раз после 2014 года увеличил свои ресурсы. Среди прочих аналитики называют Катар и Колумбию.

По данным экспертов, скупка мировых центробанков остаются для золота ключевой поддержкой. Эти массовые приобретения помогают уберечь драгоценный металл от падения спроса со стороны инвесторов, которые вкладываются в слитки и монеты, а также со стороны промышленных потребителей металла. Из-за повышенного спроса, с конца сентября золото подорожало практически на 8%, и 1 апреля торговалось в Лондоне по цене около $1282 за унцию.

Также мы писали, что из Центрального банка Венесуэлы исчезло 8 тонн золота.

До этого стало известно, что парламент Венесуэлы заявил, что в Москву пытались вывезти 20 тонн золота.