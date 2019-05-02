Суд отправил в специализированное медицинское учреждение 35-летнего киевлянина, который сделал ложное сообщение о минировании Владимирского собора в Киеве. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Уточняется, что 27 апреля поступило анонимное сообщение о заминировании Владимирского кафедрального собора, расположенного на бульваре Тараса Шевченко, а также храмов, церквей и синагоги города. При обследовании этих объектов взрывоопасных предметов не нашли, а вскоре правоохранители задержали подозреваемого, который ранее уже был судим за аналогичное преступление.

На сегодня злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в специализированном медицинском учреждении на время досудебного следствия.

Фото: facebook.com

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