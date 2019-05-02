На Куликовом поле в Одессе продолжаются стычки между активистами и теми, кто пришли почтить память погибших в трагедии 2 мая. "Страна" публикует фото и видео с места событий.

Как писала "Страна", на мероприятие прибыли около 40 молодых людей с шариками красного цвета, хотя обычно в день памяти жертв этой трагедии в воздух запускают черные шары.

Прибывших ребят обступили люди, которые пришли почтить память погибших. Вскоре началась толкотня и словесная перепалка. При этом молодые парни постоянно кричат "Слава Украине". С обеих сторон слышны оскорбления, а обстановка накалена.

Как сообщает корреспондент "Страны", у дома профсоюзов находятся около 40 проукраинских активистов и примерно три сотни сторонников Куликова поля, большая часть которых пожилого возраста. Полиция стоит рядом, однако не разделяет конфликтующих, которые смешались в единой толпе.

Видео: YouTube/Страна.ua

Напомним, сегодня исполняется пять лет одной из самых страшных трагедий в истории современной Украины.

2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов в ходе провокаций, которые повлекли за собой беспорядки и пожар, погибли 49 человек. Около 200 человек были ранены. Точку в расследовании так и не поставили.

Ранее сообщалось, что на Куликово поле в Одессе пришла 15-летняя девушка с советской символикой. Ее доставили в отделение полиции.

Также мы писали, что полиция оцепила Куликово поле и Соборную площадь в Одессе.