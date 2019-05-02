Одессит опубликовал фото с шашлыками, которыми он пообедал в четверг, 2 мая, возле Куликового поля. Сегодня там чтили память 42 погибших во время беспорядков 2 мая 2014 года.

Провокационное фото опубликовал на своей странице в соцсети Демьян Ганул, одесский общественный активист, лидер "Уличного фронта".



Фото: instagram.com

"Только что пообедали шашлыками возле Куликового поля", - таким текстом активист подписал свою фотографию.

Стоит отметить, что сделанная около 15:00 публикация к 18:00 собрала 168 лайков. Но при этом многие оставили под ней негативные комментарии.

"Мне очень обидно что этому молодому человеку в его молодости отбили все мозги когда он ходил на футбольные матчи,не для того что бы поболеть за свою команду,а что бы попиз@еться в толпе с фанатами противника его футбольного клуба. Вопросов к ситуации вообще бы не возникало,если бы не прослеживался явный символизм его поста с ситуацией, где заживо сгорели люди", - написал в соцсети один из пользователей.

Напомним, 5 лет назад, 2 мая 2014 года в результате столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов погибло 49 человек. Расследование этой трагедии по сей день не завершено.

Ранее "Страна" писала о том, что известно о трагедии в Одессе пять лет спустя.

Также мы сообщали, что на Куликово поле зашли 40 человек с красными шариками.