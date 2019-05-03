По данным журналистов, президент Украины Петр Порошенко способствовал снятию ранее введенных украинских санкций с "Молдавского металлургического завода" (ММЗ), который является одним из главных источников доходов бюджета Приднестровья - непризнанной пророссийской республики, которая мало чем отличается от "ЛДНР".

"Страна" уже рассказывала об этом. Теперь сюжет на эту тему сделала программа "Схемы" – совместный проект американского "Радио Свобода" и телеканала "Первый", в котором принимал участие молдавский сайт RISE.Moldova.

Сообщается, что Порошенко принял решение о снятии санкций с завода в 2019 году незадолго до президентских выборов по просьбе премьер-министра Молдовы Павла Филипа. Его, в свою очередь, называют ставленником молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, который опосредованно имеет отношение к работе "ММЗ". Сам Плахотнюк называет свои личные отношения с Порошенко "дружескими".

"ММЗ" находился под украинскими санкциями с середины 2018 года, однако 19 марта 2019-го, за 12 дней до выборов, был решением Совета безопасности и обороны Украины, утверждённым указом президента, исключен из санкционного списка.

В распоряжении журналистов проекта "Схемы" оказалось письмо Филипа, в котором он просит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана "разблокировать деятельность этого важного экономического субъекта".​

Кроме того, как утверждается в расследовании, даже когда завод находился под санкциями, с Украины туда по-прежнему поставлялся металлолом – через молдавскую фирму-посредника.​

Авторы расследования считают, что действия украинских властей в этом случае противоречат их же собственной политике борьбы с сепаратизмом и непризнания поддерживаемого Россией Приднестровья. Порошенко, Плахотнюк, а также украинские и молдавские чиновники расследование не комментировали.​

Как сообщала "Страна", также из списка санкций Порошенко, накануне первого тура выборов, исключил российские фирмы-прокладки. Почти все они так или иначе связаны с рынком металлолома и машиностроительного оборудования.

Отметим, что после второго тура президентских выборов стало известно, что Петр Порошенко продал крупный торговый центр в столице Молдовы.

Напомним, что Владимир Путин подписал новый указ по российскому гражданству для украинцев. Он расширяет круг людей, которые имеют право на упрощенное получение паспорта России. Кто может получить паспорт по такой схеме.