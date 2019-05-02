Впервые с 2017 года в апреле Грузия получила от РФ 6 млн кубометров газа. Об этом говорится в обновленных данных Минэкономики страны по балансу природного газа на 2019 году, обнародованных в четверг.

Как известно, до начала 2017 года Грузия получала транзит газа из РФ в Армению 10% от общего объема пропущенного сырья. В 2017 году транзит газа в Армению оплачивался по смешанной системе — частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году он оплачивался только денежными средствами. Новое соглашение, детали которого неизвестны, действует до конца 2020 года.

До этого глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что страна продолжит выполнять свою транзитную функцию, транспортируя российский газ в Армению. В апреле экс-министр экономики Грузии Георгий Кобулия заявил, что Грузия договорилась с "Газпромом" о закупке газа в малом количестве, однако не уточнил объемы.

По обнародованной информации, за первые три месяца текущего года Грузия не закупала газ у РФ и не рассчитывает закупать в следующих месяцах.

Основной поставщик газа в Грузию — Азербайджан. В апреле Грузия закупила у него около 177 миллионов кубометров газа.

В 2019 году потребление природного газа в Грузии прогнозируется в объеме 2,555 миллиарда кубометров — на 4,4% больше, чем в 2018 году.

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