В Киеве на Борщаговке прорвало трубу с горячей водой. Из-за этого детскую площадку затопило кипятком. Об этом сообщает "112" на своем YouTube-канале.

Инцидент произошел в четверг, 2 мая, около 6:00 во дворе по адресу ул. Симиренко, 7.

Из-за прорыва трубы и масштабного затопления одна из машин, которая была припаркована во дворе, частично провалилась под асфальт. Ушедший под асфальт автомобиль Dacia удалось достать из ямы к 10:00.

Напомним, что 25 марта на Борщаговке в Киеве случился аналогичный потоп. Из-за порыва трубы залило кипятком улицу Гната Юры.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове прорванная труба с горячей водой затопила автомобиль с пассажирами.

Также мы сообщали, что в центре Киева троллейбус провалился под асфальт.