В Киеве детская площадка утонула в кипятке, а рядом провалилась под землю легковушка. Видео ЧП
В Киеве на Борщаговке прорвало трубу с горячей водой. Из-за этого детскую площадку затопило кипятком. Об этом сообщает "112" на своем YouTube-канале.
Инцидент произошел в четверг, 2 мая, около 6:00 во дворе по адресу ул. Симиренко, 7.
Из-за прорыва трубы и масштабного затопления одна из машин, которая была припаркована во дворе, частично провалилась под асфальт. Ушедший под асфальт автомобиль Dacia удалось достать из ямы к 10:00.
Напомним, что 25 марта на Борщаговке в Киеве случился аналогичный потоп. Из-за порыва трубы залило кипятком улицу Гната Юры.
Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове прорванная труба с горячей водой затопила автомобиль с пассажирами.
Также мы сообщали, что в центре Киева троллейбус провалился под асфальт.
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