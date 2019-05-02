Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе слушаний в Конгрессе предложила учредить в США должность "киберцаря (cyber tsar)" для защиты от угроз России в цифровом пространстве.

"Мы должны назначить "киберцаря" в Белом доме для координации национальной и внешней политики (в сфере кибербезопасности - прим.ред.)", - заявила Нуланд на заседании комитета по иностранным делам палаты представителей США, передает Rambler.

Она также отметила необходимость согласования новых антироссийских экономических санкций при координации с союзниками, которые должны быть приняты "сразу после обнаружения случаев враждебной активности России".

По словам Нуланд, в то же время в качестве "пряника" в отношениях с Россией должен выступать "серьезный и устойчивый диалог с Москвой", который предполагает "перемирие" в цифровой сфере, а также отмену санкций и перспективу сотрудничества на глобальном уровне.

Виктория Нуланд в сентябре 2013 - январе 2017 года была помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии, на этом посту в ее компетенцию входили, в частности, все вопросы, связанные с Россией и Евромайданом.

Также она была официальным представителем госдепартамента, занимала в 2005-2008 годах должность постоянного представителя США при НАТО. В январе 2019 года она назначена генеральным директором вашингтонского Центра новой американской безопасности (CNAS).

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