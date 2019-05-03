Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ в четверг, 2 мая, повысились на 3 копейки до 13,50 гривны/литр. Уточняется, что по сравнению с пятницей, 26 апреля, отмечается рост на 0,2%. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на мониторинг цен компании UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 1,43% с 13,31 гривен/литр.

Напомним, за "длинные выходные" 27 апреля - 2 мая стоимость горючего и дизтоплива на автозаправках в Украине выросла на 0,5-1 грн/л.

Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман анонсировал отказ Украины от российских дизеля и бензина.

Также мы сообщали, что почему в Украине цены на бензин и автогаз снова бьют рекорды, а дизель почти не дорожает.