В четверг, 2 мая, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал постановление о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Украине в 2020 году. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

Парубий подписал постановление ВРУ №10091 "О проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора".

"Подписал постановление Верховной рады "О проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора", поэтому 22-25 мая 2020 года состоится Парламентская ассамблея НАТО", - написал он.

Скриншот: Twitter/Андрей Парубий

Как сообщалось, 25 апреля парламент одобрил проект постановления №10091 о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Украине в 2020 году. За постановление проголосовали 235 депутатов. Так, Рада одобрила создание Организационного комитета по подготовке и проведению весенней сессии ПА НАТО, его главой назначили спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Как следует из постановления, Организационный комитет обязан в течение двух недель утвердить план мероприятия по подготовке и проведению весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

До этого стало известно, что Трамп подписал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

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