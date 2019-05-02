Военные из 101-й десантно-штурмовой дивизии армии США, прибывшие на замену 278-го бронекавалерийского полка, будут осуществлять подготовку украинских военных по стандартам НАТО в течение следующих 9 месяцев.

Для этого в Украину уже прибыли более 130 военнослужащих. Они начнут работу по "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U), сообщает пресс-служба Минобороны.

На замену военнослужащим из 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии США из штата Теннесси, которые находились во Львовской области с лета 2018 года, в Украину прибыли более 130 военных 2-й бригадной тактической группы "Страйк" 101-й воздушно-десантной (десантно-штурмовой) дивизии армии США. Срок ротации на территории Украины для американских военных будет составлять 9 месяцев.

В Минобороны отметили, что американские гвардейцы из штата Теннесси хорошо справились с задачами по подготовке украинских подразделений.

Также в Минобороны напомнили, что деятельность миссии начата в 2015 году.

Фото: censor.net.ua

Как сообщала "Страна", в НАТО назвали шагом назад отказ Германии от американских истребителей F-35. Отказ от F-35 говорит в пользу решения Германии совместно с Францией работать над новым истребителем.

Напомним, что украинские военные начали подготовку к масштабной операции "Граница-2019". Операцию планируют провести в 15-и пограничных областях (кроме района проведения операции Объединенных сил на Донбассе) и в Киеве.