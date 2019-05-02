2 мая Владимир Зеленский провел встречу с духовными лидерами мусульман Украины. Об этом сообщает пресс-служба новоизбранного президента.

В ней участвовали шейх Ахмед Тамим, председатель Духовного управления мусульман Украины, муфтий Украины; Айдер Рустемов, муфтий Духовного управления мусульман Крыма; шейх Саид Исмагилов, муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма".

Владимир Зеленский отметил, что его стратегия - не на словах, а на деле объединить страну, поскольку единство - это залог силы. Для этого, по его словам, следует начать "конструктивный и откровенный диалог" со всеми гражданами Украины, в частности на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

"Я призываю представителей разных религий и религиозных конфессий поддержать нас с этой инициативой - начать диалог с украинцами, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что это первый возможный шаг для возвращения их домой, в Украину", - отметил Владимир Зеленский.

Участники встречи подтвердили свою готовность поддержать инициативы новоизбранного президента, направленные на консолидацию общества, заявляют у Зе.

"Вы - лидер нового поколения, избранный народом Украины. И я считаю, что сильная, богатая Украина для всех граждан различных национальностей и вероисповеданий - это настоящая мечта простых людей", - подчеркнул шейх Ахмед Тамим.

На встрече также шла речь о возможности международных инвестиций в Украину от представителей мусульманских государств. Новоизбранный президент подчеркнул, что лично готов стать гарантом инвестиций.

Фото: Страна

Кроме этого, духовные лидеры украинских мусульман поздравили Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины и отметили большую ответственность перед народом - представителями разных национальностей и вероисповеданий.

"Украина - мощная, крепкая и современная страна, которая нуждается в консолидации общества, развития межрелигиозного диалога. Все мы заинтересованы в мире и сохранении прав и свобод граждан Украины, представителей разных культур, вероисповеданий и религиозных конфессий", - отметил шейх Саид Исмагилов.

Шейх Ахмед Тамим, один из членов Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, подчеркнул, что всегда выступал против политизации религии.

"Мы все должны работать на объединение общества. И лично я мечтаю о такой Украине, где все будут видеть реальные дела президента и положительные сдвиги. Нам всем необходима понятная стратегия. Кроме того, необходимы четкие и одинаковые для всех законы, реформированная судебная система, создание новых рабочих мест, прекращение оттока людей из Украины", - отметил шейх Ахмед Тамим. Он отдельно подчеркнул готовность поддержать конструктивные инициативы новоизбранного президента, в частности на международной арене во время встреч официальных лиц, представителей мусульман различных стран мира.

Со своей стороны Айдер Рустемов отметил, что "крымские татары сегодня находятся в информационной изоляции вследствие оккупации территории Крыма властью РФ". Он также отметил необходимость поддержки беженцев и переселенцев из Крыма, создание рабочих мест и условий для использования потенциала крымских татар в Украине.

Уточним, что на данный момент в Украине проживает около 2 миллионов мусульман.

Ранее "Страна" писала о том, что военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса без войны.

Также мы сообщали, что Зеленский увидел у Украины и России только одно общее - границу.