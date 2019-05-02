Украинская певица MARUV, которую со скандалом лишили права представлять страну на международном конкурсе Евровидение-2019, записала видео с отдыха.

Артистка записала, как ритмично двигается и трясет ягодицами в купальнике. Она опубликовала "сториз" в Инстаграме.

Певица снова отдыхает в Дубае. В прошлый раз, когда она посетила этот курорт с ней произошел неприятный инцидент - ее обокрали в аэропорту "Борисполь". MARUV летела бизнес-классом и по прилету, не обнаружила в своем багаже части вещей.

Видео: youtube.com/Мария Хвост

Как сообщала "Страна", певица Maruv потерпела неудачу, пытаясь разобраться с МАУ после кражи вещей из ее багажа. По ее словам, на предъявленную претензию ей ответили в МАУ, что ни авиакомпания, ни аэропорт не несут ответственности за сохранность вещей.

Также мы опубликовали серию фотографий эпатажной певицы в купальнике и шлепанцах.