Сегодня исполняется пять лет со дня массового убийства в Одессе. "Страна" вела онлайн-хронику событий в городе сегодня.

2 мая 2014 года в Доме профсоюзов заживо сгорело 42 человека. Это были антимайдановцы с Куликова поля. В здание их загнали националисты, которые и подожгли Дом профсоюзов.

Пытавшихся спастись людей они добивали из огнестрельного оружия, выпавших из окон - битами.

Украинская власть саботирует следствие по этому делу. Виновные в трагедии до сих пор не установлены, хотя они запечатлены на десятках видеороликов и свидетельствах очевидцев.

Всего в Одессе в тот день погибло 46 человек. После расстрела на улице Институтской в Киеве, это наиболее массовое убийство за всю историю независимой Украины. Причем в отличие от событий на Евромайдане, оно совершалось более неприкрыто, никто из исполнителей особо не прятался.

Однако ни один топовый или профильный чиновник сегодня не прокомментировал годовщину трагедии.

Так, Петр Порошенко вспомнил лишь о погибшем на Донбассе майоре ВСУ Андрее Кизило. Это его единственная запись за сегодняшний день.

В телеграм-канале Порошенко же сегодня появилось видео с его поездки во Львовскую область.

В прошлом году картина была аналогичной. На Facebook Петра Порошенко в тот день появилась только одна запись - о том, что украинская армия заняла 29-е место в рейтинге Global Firepower.

У Андрея Парубия, который на момент трагедии был секретарем СНБО, сегодня в Facebook записей нет. А в Твиттере говорится о том, что спикер подписал постановление о проведении весенней сессии НАТО в Киеве.

Интересно, что за четыре дня до трагедии Парубий был в Одессе, где подарил бронежилет сотнику Николаю Волкову, который в этом жилете потом расстреливал антимайдановцев.

Израильские СМИ в прошлом году обвинили спикера Рады в том, что боевиков, затеявших бойню в Одессе, координировал именно он. Правда, у Парубия это отрицали.

Подробнее об этой истории мы сегодня писали в материале "Бронежилеты Парубия и коктейли Молотова. Что известно о трагедии в Одессе пять лет спустя".

Никак не комментировал происходящего и Арсен Аваков - а ведь он и тогда возглавлял МВД, чья полиция не мешала националистам убивать антимайдановцев на глазах у всей Одессы.

В его Facebook последняя запись - от 19 апреля, где министр комментирует дебаты Порошенко и Зеленского.

Так же картину можно наблюдать и на FB Юрия Луценко. Генеральный прокурор, который напрямую отвечает за развал следствия по делу (напомним, все 19 подозреваемых были освобождены судом), сегодня никак не отреагировал на пятую годовщину трагедии.

Более активным в Facebook был Владимир Гройсман. Он сегодня опубликовал несколько постов о реформе медицины и децентрализации. Но ни слова не сказал о годовщине кровавых событий в Одессе.

Никак не упоминает этих событий и новоизбранный президент Владимир Зеленский. Сегодня он отметился тем, что встречался с представителями исламской общины Украины. И написал пост в Facebook, что у России с Украиной из общего осталась только граница.