В Харькове молния попала в памятник Воину-освободителю и срезала украинский флаг. Инцидент произошел 1 мая на улице 23 августа. О происшествии в соцсетях сообщили очевидцы, передает местное издание Newsroom.

Уточняется, что ЧП произошло во время грозы. Сам момент удара в объективы случайных свидетелей не попал. Однако в данный момент флага на памятнике нет, а от деревянного древка осталась лишь часть.

"Молния ударила в металлический штырь, на котором был закреплен флаг. Стяг упал. Все длилось буквально пару секунд, но грохот был такой, будто снаряд взорвался. Даже не сразу поняла, что случилось", - рассказала очевидец Ирина Комлыкова.

В процессе обсужденияинцидента в Facebook сразу несколько харьковчан выразили намерение восстановить национальный символ на монументе.

Фото: newsroom.kh.ua

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