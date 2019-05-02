В Подольском районном суде Киева вчера снова перенесли слушания по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Причиной очередного переноса назвали то, что он не был доставлен из СИЗО "по вине конвоя".

Новая дата судебного заседания - 7 мая на 17:00. Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский.

"Сегодня Кирилла не доставили в зал заседания, невзирая на запрос суда, и поэтому перенесли заседание на 7 мая на 17:00", - сообщил юрист в интервью ТАСС. Он отметил, что его подзащитный не был доставлен из СИЗО "по вине конвоя следственного изолятора".

По словам адвоката, в суде предполагалось участие Вышинского посредством видеоконференции, однако журналист выступил против этого. При этом Доманский напомнил, что чтение обвинительного акта по делу Вышинского планировалось завершить в четверг.

Как сообщала "Страна", Кирилл Вышинский написал письмо из тюрьмы. Он прокомментировал уголовное дело против себя.

Напомним, что Порошенко заявил, что в ходе его президентства не было политзаключенных и давления на СМИ.