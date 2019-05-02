На Куликовом поле в Одессе, где идет чествование памяти жертв трагедии 2 мая, начались стычки.

"Страна" ведет онлайн-хронику этого дня.

Как сообщает корреспондент "Страны", внутрь оцепления прошло около 40 молодых парней с красными шариками. Стоит отметить, что обычно в день памяти жертв трагедии после 16.00 в воздух запускают сотни черных шаров.

Фото "Страны"

Этих ребят сразу же обступили люди, пришедшие почтить память. Началась толкотня и словесная перепалка. Молодые люди постоянно выкрикивают "Слава Украине!". Обе стороны конфликта окорбляют друг друга, обстановка накалена.

У дома профсоюзов около 40 проукраинских активистов и около 300 сторонников Куликова поля, в основном пожилые люди.

Полиция находится рядом, но не разделяет конфликтующих - все уже смешались в единой толпе.

Сочувствующие жертвам трагедии приготовились запускать черные (три связки по 20 штук) и белые (одна связка с таким же количеством) шаров. Это, как они говорят, символизирует души погибших.

Очевидцы говорят, что во время стычки одна из женщин ударила ножом девушку (то ли журналистку, то ли проукраинскую активистку). Девушка не получила никаких ранений, пострадала лишь ее одежда. Полиция никаких задержаний не проводила.

Ровно пять лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе 48 человек. Большая часть жертв - сторонники местного Антимайдана, которых сожгли националисты в Доме профсоюзов. "Страна" выясняла, причем тут бронежилеты Парубия.

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