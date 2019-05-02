На границу Беларуси по нефтепроводу "Дружба" поступила чистая нефть, сообщается на сайте концерна "Белнефтехим".

Отметим, что Минск ранее прекратил поставки нефти и бензина в Украину, ссылаясь на некачественное сырье из России. Теперь же поставки вероятно будут восстановлены.

"По информации диспетчерской службы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", 2 мая 2019 г. в 12.40 нефть, соответствующая стандарту, вместе с разделительным устройством поступила на границу Республики Беларусь", - говорится в сообщении компании.

Напомним, о сильном ухудшении качества российской нейти стало известно 19 апреля в Беларуси. 23 апреля в Минске временно ограничили экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за проблем с качеством российского сырья. 25 апреля Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу.

30 апреля стало известно, что в Беларусь все еще не идет чистая российская нефть, ее поступление состоится не ранее 2 мая.

Также мы сообщали, что в России заявили, что нашли причину появления "грязной" нефти в нефтепроводе "Дружба".