1 мая в инстаграме запустился аккаунт Eva.Stories, посвященный еврейской девочке из Венгрии Еве Хейман, которая погибла в 1944 году в Освенциме. На момент смерти ей было 13 лет. Сохранился дневник, который вела девочка. После войны тетрадь нашла ее мама и теперь на основе записей Евы будут создаваться посты на странице в соцсети.

Авторы аккаунта пытались представить, как Ева Хейман могла бы описать времена Холокоста, если бы в те часы существовали соцсети. Известно, что страницу в соцсети от имени погибшей в Освенциме еврейской девочки создали израильский мультимиллионер Мати Кохави и его дочь Майя.

По словам Кохави, Eva.Stories - это попытка создать новые способы сохранения исторической памяти и рассказать молодому поколению израильтян о судьбе Хейман в привычном для них формате соцсети.

"Идея проекта - в том, чтобы использовать социальные сети для создания нового жанра воспоминаний",- сказал бизнесмен.

На аккаунт подписались уже 850 тысяч пользователей соцсети. 1 и 2 мая на этой странице будут выкладывать архивные фотографии, постановочные видеоролики, а также интервью с теми, кто знал Еву.

Всего над проектом работают около 400 человек. Видео для Eva. Stories с участием профессиональных актеров, с использованием военной техники и других декораций снимали в Украине, а именно во Львове.

Посмотреть те самые сторис Евы можно по ссылке instagram.com/stories/eva.stories.

Фото: jewishmuseum.bm.digital

Ранее "Страна" писала о том, что в Польше заявили, что ждут извинений от Израиля за слова о роли поляков в Холокосте.

Также мы сообщали, что появилось видео, как бывшие узники Освенцима почтили память жертв Холокоста.