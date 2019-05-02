Снято во Львове. В Instagram создали аккаунт 13-летней девочки, которая показывает ужасные сторис времен Холокоста
1 мая в инстаграме запустился аккаунт Eva.Stories, посвященный еврейской девочке из Венгрии Еве Хейман, которая погибла в 1944 году в Освенциме. На момент смерти ей было 13 лет. Сохранился дневник, который вела девочка. После войны тетрадь нашла ее мама и теперь на основе записей Евы будут создаваться посты на странице в соцсети.
Авторы аккаунта пытались представить, как Ева Хейман могла бы описать времена Холокоста, если бы в те часы существовали соцсети. Известно, что страницу в соцсети от имени погибшей в Освенциме еврейской девочки создали израильский мультимиллионер Мати Кохави и его дочь Майя.
По словам Кохави, Eva.Stories - это попытка создать новые способы сохранения исторической памяти и рассказать молодому поколению израильтян о судьбе Хейман в привычном для них формате соцсети.
"Идея проекта - в том, чтобы использовать социальные сети для создания нового жанра воспоминаний",- сказал бизнесмен.
На аккаунт подписались уже 850 тысяч пользователей соцсети. 1 и 2 мая на этой странице будут выкладывать архивные фотографии, постановочные видеоролики, а также интервью с теми, кто знал Еву.
Всего над проектом работают около 400 человек. Видео для Eva. Stories с участием профессиональных актеров, с использованием военной техники и других декораций снимали в Украине, а именно во Львове.
Посмотреть те самые сторис Евы можно по ссылке instagram.com/stories/eva.stories.
Фото: jewishmuseum.bm.digital
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