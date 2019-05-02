Нардепы от БПП, Народного фронта, Самопомощи и БЮТ предложили парламенту разрешить призывать резервистов во время особого периода без объявления мобилизации. Также они призвали усилить уголовную ответственность за уклонение от такого призыва.

Об этом говорится в законопроекте №10260, зарегистрированном в Раде 25 апреля, передают Украинские новости. Его авторами стала группа нардепов.

Согласно ему, для доукомплектования Вооруженных Сил и других военных формирований резервистам предлагается проходить военную службу по призыву во время особого периода.

Для таких лиц предусматривается длительность службы до 6 месяцев, а также она не может превышать 18 месяцев за весь период прохождения службы в военном резерве в особый период. В случае необходимости указанные резервисты, выслужив установленные сроки, могут быть задержаны на службе до 6 месяцев в соответствии со специальным президентским указом.

Такие лица смогут иметь льготы на отпуск, обеспечение семей жильем, социальные гарантии и при трудоустройстве.

Проходящие военную службу по призыву во время особого периода могут быть освобождены от службы в случае получения права на пенсию по выслуге лет, при окончании или систематическом невыполнении контракта, по состоянию здоровья, при служебном несоответствии, по собственному желанию или семейным обстоятельствам.

Также законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс нормой, которая за уклонение от призыва на такую службы предусматривает штраф от 700 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (11,9-17 тыс. гривен), при повторении преступления - от 2 до 5 лет лишения свободы.

Авторами законопроекта являются:

"Народный фронт": Сергей Пашинский Татьяна Чорновол, Андрей Левус; "Объединение "Самопомощь": Тарас Пастух; "Блок Петра Порошенко": Артур Герасимов, Иван Винник, Дмитрий Андриевский и Сергей Рудик; БЮТ-"Батьківщина": Алена Шкрум

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