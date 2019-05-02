Несовершеннолетнюю девушку в футболке с запрещенной в Украине коммунистической символикой полиция задержала на Куликовом поле в Одессе. Об этом сообщается на сайте ГУНП в Одесской области.

"К месту проведения массовых мероприятий 15-летняя жительница Лиманского района пришла в футболке с изображением запрещенной украинским законодательством советской символикой", - говоритс в сообщении.

Уточняется, что девушку доставили в территориальный отдел полиции. Там она объяснила, что не догадывалась о том, что изображение на одежде запрещено. С девушкой правоохранители провели разъяснительную работу.

Учитывая, что несовершеннолетняя не достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность, за невыполнение обязанностей по воспитанию дочери относительно ее отца составлен протокол по ч.4 ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее "Страна" писала о том, что 2 мая полиция оцепила Куликово поле и Соборную площадь в Одессе.

Также мы сообщали, что расследование одесской трагедии 2 мая в ООН назвали выборочным и предвзятым.