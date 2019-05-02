Певец Сергей Лазарев, который выступит на Евровидении-2019 за Россию, сообщил о появившийся у всех конкурсантов обязанности сдавать кровь на анализы перед стартом международного конкурса. Об этом стало известно в интервью программе "Вечерний Ургант".

"В этом году главный спонсор (Евровидения) - контора, которая определяет, сколько в тебе разных национальностей", - пояснил Сергей Лазарев. Он добавил, что участники конкурса подписывали документы о том, что впоследствии результаты исследований могут быть обнародованы.

По мнению музыкального представителя России на Евровидении, такое правило призвано показать, что все конкурсанты едины. Певец одобрил это нововведение.

Отметим, что участники других стран также подтверждают это нововведение.

Евровидение-2019 начнется в Тель-Авиве 14 мая. Финал международного конкурса назначен на 18 мая.

"Кровавая" тема начинается с 11:38. видео: youtube.com/Вечерний Ургант

Как сообщала "Страна", нарождающаяся мода на анализы проявилась и в Украине. Их у нас сдавали кандидаты в президенты. Результатов повторных тестов Порошенко до сих пор ждут.