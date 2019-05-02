Исполнительница роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов" Софи Тернер вышла замуж за участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса. Об этом сообщает газета Metro.

Как сообщил представитель актрисы, пара сыграла свадьбу в Лас-Вегасе через несколько часов после участия в музыкальной премии Billboard Music Awards 2019. После этого события Тернер и Джонас отправились в одну из местных часовен, где брачную церемонию провел двойник Элвиса Пресли.

Софи Тернер и Джо Джонас начали встречаться в 2016 году и объявили о грядущей свадьбе в 2017-м. Еще недавно в интервью актриса заявляла, что пара планирует небольшую тихую церемонию.

"Мы пытаемся сделать это как можно более тихо. Потому что это все же очень личное дело", — сказала она.

Напомним, сериал "Игра престолов" выходит с 2011 года. Восьмой и последний сезон стартовал 14 апреля.

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