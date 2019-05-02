Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, шансы на попадание в новый состав украинского парламента получили бы "Слуга народа" Владимира Зеленского (27,9%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (15,8%), "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (13,2%) и "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,4%). Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности Радикальная партия Олега Ляшко (4,9%), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и Дмитрия Добродомова (4,8%), "Сила и Честь" Игоря Смешко (4,2%), ВО "Свобода" Олега Тягнибока (3,8%), "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" Евгения Мураева, Александра Вилкула и Вадима Новинского (1,9%) и др., имеют меньшие шансы на победу в парламентских выборах.

Фото: luxherald.com

Что касается наиболее ярких политических тенденций, характеризующих новый политический сезон в Украине, то основное внимание западные социологи уделили следующим аспектам:

из-за значительной политизации украинского общества политический сезон в Украине, в отличие от предыдущих лет, не закончится с наступлением лета. Более того, начало парламентской кампании запланировано на 28 июля, что также повлияет на повышенную публичную активность украинских политиков;

размер электоральной поддержки политических партий, во главе которых будут стоять Владимир Зеленский и Петр Порошенко, в целом совпал с их рейтингом накануне первого тура президентских выборов. В то же время растущая поддержка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" может быть объяснена существенным общественным запросом на политиков, в повестке которых главное место занимают вопросы скорейшего решения конфликта на Донбассе и установления мира в Украине;

скромные показатели Радикальной партии Олега Ляшко и "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, стоящих на пороге попадания в следующий состав Верховной Рады Украины, могут претерпеть изменения на протяжении летних месяцев. Принимая во внимание вероятную погрешность выборки (2.2%), их шансы на работу в парламенте являются вполне реалистичными.

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 23-30 апреля 2019 года. Общее количество респондентов - 2024. Метод опроса – комбинированные интервью. Вероятная погрешность – 2,2%.

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