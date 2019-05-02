В апреле среднемесячная температура в Киеве составила +10,6 градусов, что на 1,9 градус выше климатической нормы. Об этом сообщает обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, особенностью нынешнего апреля стало то, что первая и третья декады оказались на 3,0 градуса теплее, а вторая декада - на 0,4 градуса холоднее нормы. Контрастность апреля подчеркивается тем, что 8 дней месяца были с заморозками на поверхности почвы, а 7 дней были уже с летней температурой выше 15,0 градусов.х

Самый теплый день второго месяца весны в Киеве был 26 апреля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +23,2 градусов. А самый холодный - 5 апреля, когда минимальная температура под утро опустилась до +0,4 градусов.

Осадков в столице выпало около нормы, однако это благодаря 29 апреля, когда за сутки выпало 23 мм.

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