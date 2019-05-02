Текущее украинское расследование уголовных дел о трагедии в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года, в ООН назвали выборочным и предвзятым. В специальном отчете отметили, что во многих случаях даже официально не установлены подозреваемые.

Об этом заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер во время презентации отчета пятилетнего мониторинга. Ее цитирует УНН.

Она отметила, что в событиях в Одессе 2 мая 2014 года участвовали две группы лиц, однако из 29 человек, официально обвиняемых в участии в массовых беспорядках, 28 были вероятными сторонниками федерализации.

По словам Фрейзер, соотношение "28 к 1" позволяет сделать вывод, что расследование полиции о массовых беспорядках было выборочным и предвзятым. Также она сообщила, что относительно убийств в центре города полиция до сих пор не установила никаких подозреваемых в смерти 5 из 6 погибших.

"С насилия 2 мая прошло пять лет, но, к сожалению, до сих пор так никто и не понес ответственности за убийства 6 человек в центре города и за насильственную смерть 42 человек в Доме профсоюзов. Во многих случаях даже не установлены конкретные исполнители и подозреваемые. Из 29 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках, 28 были вероятными сторонниками федерализации. Это создает определенный вызов. Были две группы, которые ответственны за эскалацию насилия. Следовательно, такое впечатляющее соотношение позволило нам сделать вывод, что расследование полиции о массовых беспорядках было выборочным и предвзятым", - отметила Фрейзер.

Одно дело было открыто против члена одной из групп сторонников унитарности, которого обвиняют в убийстве мужчины, который принадлежал к сторонникам федерализации, во время массовых беспорядков в центре города. Досудебное расследование было завершено 4 года назад, однако суд так и не приступил к рассмотрению дела по существу.

При этом она отметила, что полиция не осуществляла попыток предупредить срывы судебных слушаний радикалами и не расследовала их действия. Представитель ООН отметила, что это создает серьезные препятствия для беспристрастного рассмотрения дела.

Фрейзер добавила, что дело против 19 сторонников федерализации рассматривалось в течение трех лет, однако суд оправдал их всех в сентябре 2017 года, когда суд определил, что досудебное расследование было неэффективным и предвзятым, а уголовное преследование политически мотивированным.

При этом после освобождения двое из подозреваемых были повторно арестованы по новым обвинениям в подготовке к убийству. В ООН напомнили, что с момента своего размещения в Украине в марта 2014 Мониторинговая миссия осуществляла мониторинг ситуации с правами человека в Украине и проводила адвокативную деятельность.

В информационной справке, опубликованной Мониторинговой миссией, подчеркнута необходимость обеспечения справедливости для 48 человек, которые лишились жизни, и около 247 человек, которые получили телесные повреждения 2 мая 2014 в Одессе во время столкновений между двумя группами, придерживающихся различных взглядов на государственное устройство Украины.

Фото: timer-odessa.net

2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов в ходе провокаций, которые повлекли за собой беспорядки и пожар, погибли 49 человек. Около 200 человек были ранены. Точку в расследовании так и не поставили. В этот день одесситы и гости города традиционно будут чтить память жертв трагедии. "Страна" ведет прямой репортаж о происходящем.

Напомним, что в МВД отрапортовали о трех обвинительных актах и одном приговоре по делам трагедии в Одессе.