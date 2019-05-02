Стали известны подробности гибели 9-летнего мальчика на мусорной свалке в Николаевской области. как выяснилось, ребенок жил в поселении, которое расположилось за пределами свалки.

"На территории этой свалки есть поселения людей, проживающих там вместе с детьми. Полиция превенции периодически осуществляла рейды, но они все являются гражданами Украины, поэтому речь не идет об их выдворении. Они имеют право на пребывание на территории страны, но ведут асоциальный образ жизни. Складывались материалы и передавались в социальные службы с целью проверки условий воспитания детей", - рассказала Бережная.

По ее словам, в рамках открытого уголовного производства проводится проверка относительно пребывания этих лиц на территории свалки. "Если будет установлена ​​вина сотрудников коммунального предприятия, также будет предоставлено дополнительную квалификацию, а виновные понесут наказание", - добавила пресс-секретарь.

Полиция проводит следствие, на время которого от исполнения обязанностей отстранен директор "Николаевкоммунтранса" (к этому предприятию относится свалка, где произошла трагедия) Андрей Цизин.Об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.

"На время проведения следственных действий по факту несчастного случая, произошедшего 1 мая на полигоне твердых бытовых отходов, отстранен от выполнения должностных обязанностей директор "Николаевкоммунтранс" Андрей Цизин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках внутреннего служебного расследования будет выяснено, что было сделано на предприятии, чтобы предупредить такие случаи, а также какие сделаны выводы, чтобы не допустить подобные случаи в будущем.

Напомним, о ЧП на мусорном полигоне под Николаевом стало известно в среду вечером, 1 мая. По данным правоохранителей, 9-летнего ребенко привалило мусором, когда он вместе с матерью копался в нем. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

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