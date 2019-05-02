В среду, 1 мая в Таиланде состоялась церемония посвящения супруги тайского короля Рамы Х, Маха Ваджиралонгкорна - Сутиды Тиджай в королевы. Ранее она проделала стремительную "карьеру" - от бывшей стюардессы авиакомпании Thai Airways до начальницы охраны короля, в этом статусе получив звание генерала.

Церемония прошла в королевском дворце. На видео попали кадры, как правитель Таиланда выполняет церемониальные жесты.

По данным VOA News, она присоединилась к дворцовой охране в 2014 году и является командиром подразделения королевских телохранителей. Ваджиралонгкорн, у которого было три предыдущих брака, стал королем после смерти в октябре 2016 года своего отца, короля Пумипона Адульядета.

Маха Вачиралонгкорн был провозглашен новым королем Таиланда Рамой X 1 декабря 2016 года. Он сменил на престоле своего отца Пхумипона Адульядета (Рама IX), правившего страной 70 лет. Его официальное имя и титул - Его Величество король Маха Вачиралонгкорн Бодиндрадебайаварангкун.

Видео: youtube.com/VOA News

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