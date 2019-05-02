Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил свой 600-й гол за клубную карьеру. Юбилейный мяч стал одним из двух, забитых им в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля". По числу забитых голов он догнал Криштиану Роналду.

Счет открыл уругвайский нападающий каталонцев Луис Суарес. Во втором тайме Месси отличился дважды, обеспечив своей команде разгромную победу над мерсисайдцами.

Благодаря дублю 31-летний нападающий достиг отметки в 600 забитых мячей на клубном уровне. Тем самым он сравнялся с португальским нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду. Однако для этого аргентинцу потребовалось на 118 матчей меньше.

Роналду тем не менее лидирует по количеству голов в Лиге чемпионов. На счету португальца 126 забитых мячей в турнире. Месси находится на отметке в 112 голов. Ответный матч полуфинала состоится 7 мая в Ливерпуле.

Как сообщала "Страна", у вратаря "Порту" Икера Касильяса случился инфаркт прямо на поле. Футболисту стало плохо на тренировочном занятии. Он почувствовал острую боль в груди.

Отметим, что в США пытались застрелить футболиста сразу после драфта, но убили его друга.

Напомним, что рекорд футбольного мира по числу трофеев установил защитник.