Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Россией из общего осталась только граница. Об это говорится на странице Зеленского в Facebook в ответ на заявление президента РФ Владимира Путина о едином народе украинцев и россиян.

"Долго думал относительно "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница. 2295 километров и 400 метров "общего". И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего". ", - написал Зеленский.

Он считает, что после возвращения Украине контроля на всей протяженности границы можно будет продолжить поиски "общего"."А запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, содержание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирования отношений между нашими странами. И "братскими" такие отношения точно называть нельзя", - заявил новоизбранный президент Украины.

Также он прокомментировал решение НТВ показать старое шоу с ним в качестве ведущего. "Относительно шоу, которое анонсировал российский федеральный канал. Хочу напомнить, что именно участие в телешоу сделала меня популярным в Украине и в конце концов помогла стать избранным президентом Украины. Эфир этого шоу, снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид – у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России", - написал Зеленский.

Напомним, что США предупредили Зеленского, что если он пойдет на уступки Кремлю, то растеряет поддержку украинцев.

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