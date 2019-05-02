Красавчик Джуд Лоу тайно женился на докторе психологии. Фото
Британский актер Джуд Лоу женился на своей подруге Филлипе Коан, сообщает The Daily Mail. По информации издания, церемония бракосочетания состоялась 30 апреля в ратуше Олд-Мэрилебон в центре Лондона.
Отмечается, что на мероприятии решили обойтись без гостей из Голливуда - присутствовали только члены семьи и самые близкие друзья. На церемонии пара не стала фотографироваться и вскоре удалилась. Закрытый формат мероприятия стал неожиданностью для британской прессы, поскольку ранее появлялась информация о том, что Лоу и Коан собирались сыграть свадьбу во Франции в окружении своих приятелей из шоу-бизнеса.
Пара сообщила о помолвке в феврале текущего года после четырех лет отношений, уточняет издание. Это второй для 46-летнего Лоу брак: с 1997 по 2003 год он был женат на английской актрисе Сэйди Фрост, которая родила ему трех детей. Помимо них, у артиста есть еще дочь от модели Саманты Берк и дочь от певицы Кэтрин Хардинг.
Филлипе Коан 32 года, в своем аккаунте в Twitter она называет себя бизнес-психологом. Филлипа - доктор психологии. Специализируется на консультировании в области подбора, развития, организационных изменений и инноваций в сфере бизнеса. Филиппа активно занимается экологическими проблемами, является основателем организации STRIDE. По словам источника The Daily Mail, Лоу рад тому, что его спутница не из мира шоу-бизнеса.
Напомним, что в тизере фильма "Фантастические твари и где они обитают-2" появились Джуд Лоу и Джонни Депп.
В этом фильме Джуд Лоу сыграл молодого волшебника Дамблдора.